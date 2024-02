Taglio del nastro per la nuova piazza

Il maltempo ci aveva messo lo zampino nella settimana precedente, domenica finalmente a Rovereto il sindaco di Ostellato, Elena Rossi, ha potuto tagliare il nastro della nuova piazza "Gianni Rodari", uno spazio ripensato per poter vivere il cuore della vita pubblica del paese in modo migliore e funzionale. Sono stati investiti 140 mila euro, necessari per migliorare l’arredo urbano e la pavimentazione. Contestualmente la piazza ha ospitato il carnevale, con animazione e divertimento per grandi e piccoli.