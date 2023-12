Taglio del nastro per la sede Cadf: "Un servizio in più"

Inaugurato ieri mattina il nuovo ufficio utenza Cadf a Comacchio, in via Monsignor Menegazzi 25-27, progettato per offrire un servizio più accessibile ed efficiente ai cittadini. L’inaugurazione, svoltasi con entusiasmo e partecipazione, ha visto la presenza di diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale e della dirigenza Cadf, confermandosi un’iniziativa condivisa che testimonia la collaborazione proficua e costante tra Cadf e il Comune di Comacchio.

Tra gli ospiti che hanno preso parte all’inaugurazione, accolti da Maira Passarella presidente di Cadf, dal consigliere Andrea Gelli e dal dirigente Annibale Cavallari, gli assessori Sandro Beltrami, Pierpaolo Carli e Antonio Cardi, il dottor Silvio Santaniello, ragioniere capo del comune, e la dottoressa Serena Poltronieri. Prima del simbolico taglio del nastro, Maira Passarella ha sottolineato l’importanza per le comunità locali di poter accedere ad un servizio come quello degli uffici utenza sul territorio: "In questi ultimi anni Cadf ha investito su strumenti all’avanguardia per comunicare con i propri utenti, primo fra tutti lo sportello online, che ha visto un aumento notevole di utilizzo".