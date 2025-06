Taglio del nastro per l’aviosuperficie di Valle Gaffaro

Ieri mattina taglio del nastro e "decollo" dell’aviosuperficie di Valle Gaffaro a Codigoro, grazie all’impegno e passione di Gaetano D’Andrea dall’associazione Sportiva Dilettantistica Fly Delta. Un’inaugurazione alla presenza dei sindaci di Codigoro Alice Zanardi, di Goro Maria Bugnoli, di Mesola Lisa Duó, del senatore Luca Brizianelli, del presidente della Pro Loco Davide Nardini e di tanti appassionati di volo. D’Andrea ha annunciato la costruzione di sei bungalow, il potenziamento dei servizi di ricettività tra cui la ristorazione e di una parte della recinzione per una sempre maggiore fruizione dell’aviosuperficie nel cuore del Parco del Delta, mentre sono già stati fatti interventi tecnici per la pista.

I primi cittadini hanno declinato le peculiarità di un luogo anche per gli amanti dell’aria "per un turismo integrativo a quello tradizionale e rispettoso del Parco del Delta – ha detto Alice Zanardi – con l’aviosuperficie che diverrà punto di riferimento per questo turismo". Di un esempio sinergico tra pubblico e privato ha parlato Maria Bugnoli, mentre Lisa Duó ha sottolineato le potenzialità occupazionali e il senatore Brizianelli lo ha definito come un sogno che diventa realtà grazie all’ambizioso intervento.

Siglato un patto di amicizia e collaborazione con "Le club de vol Ulm Chambley" della Francia, alla presenza di equipaggi provenienti da San Marino, Germania, Austria e Belgio.

c. c.