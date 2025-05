Taglio del nastro, riapre via Frattina: "Restituita ad aziende e residenti"

E’ stata ufficialmente riaperta al traffico ieri pomeriggio, dopo più di due anni di chiusura e fiumi di polemiche, via Frattina. Passa il primo residente. "Buona giornata. Grazie" dice. Abbassa il finestrino dell’auto, sorride, saluta e riparte. E’ la concretezza che vale più di mille discorsi. Un raccordo importante che, dopo il collaudo, sfoggia asfalto, linee e cartelli. Collega via per Vigarano alla strada provinciale che porta a Ferrara e a Cento. La nuova ‘veste’ è stata salutata da sindaco, assessori e cittadini con il taglio del nastro. "Per noi questo è un giorno di soddisfazione – ha premesso il sindaco di Vigarano Mainarda Davide Bergamini –. Ridare la strada al territorio, alle aziende, ai residenti conferma un obiettivo raggiunto. Ringrazio l’ufficio tecnico, il legale, il segretario comunale per il lavoro svolto e ringrazio la società Cà Bianchina per aver sistemato la strada. E’ la prova che la buona volontà porta a buoni traguardi, senza andare in causa e senza alcun costo per il comune". Poi l’affondo politico: "E’ un risultato della sola maggioranza – ricorda Bergamini – perché tutta l’opposizione ha votato contro in consiglio comunale tra polemiche contro di noi e contro l’azienda". L’accordo tra il Comune e l’azienda era stato firmato nel gennaio scorso. Il percorso per arrivare alla firma è stato lungo e complesso, con numerose verifiche tecniche e documentali necessarie per giungere a un’intesa che tutelasse il territorio e permettesse di sanare una questione rimasta irrisolta per lunghissimo tempo. Ha previsto che la società Agricola Ca’ Bianchina realizzasse interamente a proprio carico i lavori e che si facesse carico della manutenzione della strada, in collaborazione con il Comune, per i prossimi 10 anni. Il costo complessivo si aggira sui 900 mila euro.

Claudia Fortini