Taglio e confezionamento Una posizione alla Felisi

La Felisi, azienda storica di Ferrara, ricerca un o una addettoa al taglio delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni con esperienza lavorativa preferibile nell’utilizzo del taglio automatico manuale e trancia, preferibilmente con diploma di scuola media superiore. La qualifica Istat è di operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e assimilati. Il luogo di lavoro sarà la sede di Ferrara. Un’opportunità di lavoro che vedrà un inquadramento con un contratto a tempo determinato, che sarà relativo a un orario giornaliero previsto dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. Richieste esperienza lavorativa, diploma di scuola media superiore e un buon utilizzo del computer e del programma Office. Il termine previsto per candidarsi a questo tipo di richiesta lavorativa è venerdì 17 marzo. Ultimi giorni per inviare le proprie disponibilità.