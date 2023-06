Taglio macchine utensili, Zambelli cerca un operaio

La Zambelli Srl storica azienda operante nel settore della produzione macchinari per il packaging, ricerca un operaio, ambo sesso, che sarà addetto alle macchine utensili per il taglio ferro. La risorsa selezionata verrà inserita all’interno del reparto macchine utensili dell’azienda. Inquadramento come lavora dipendente a tempo pieno. L’azienda offre inizialmente un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione successiva a tempo indeterminato. È indispensabile per candidatura una buona manualità, capacità di uso delle attrezzature delle macchine utensili e attitudine ad attività lavorative che richiedono forza fisica. È richiesto, inoltre, la conoscenza base del disegno meccanico e di elementari nozioni di matematica e geometria. L’azienda valuterà candidature anche senza una significativa esperienza.