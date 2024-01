Tajani dà la carica a Forza Italia: "Imprese e ceto medio con noi". Un dossier su Zls e granchio blu

Scala reale. Per Forza Italia la partita a poker delle amministrative inizia con la mano migliore. E il vicepremier Antonio Tajani, alla guida nazionale del partito, dispensa fiducia in un ’Roverella 2000’ gremito. "Non è scontato trovarci in così tanti a Ferrara, di sabato pomeriggio. Questo è il motivo per il quale bisogna crederci. Questo buon governo locale, in una Regione in cui non è facile stare dall’altra parte, va sostenuto". La dirigenza locale del partito incassa lo sprint per la campagna elettorale. Ma al contempo viene caricata di una forte responsabilità. La rotta politica è molto chiara: "Noi – dice il titolare della Farnesina – dobbiamo coprire lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein". Pur essendo "leali alla maggioranza di centrodestra", tiene a puntualizzare, "dobbiamo mantenere la nostra identità di partito che porta avanti le istanze liberali, garantiste, europeiste e atlantiste. Questo è il testimone politico che il presidente Silvio Berlusconi ha consegnato a ognuno di noi. Perché tutti, siamo i suoi eredi". Tra commozione ed entusiasmo, scatta l’applauso. Tajani si concentra nel ribadire a più riprese che il messaggio politico di Forza Italia mette al centro "la persona e le imprese". Su questo passaggio, il mondo imprenditoriale è visibilmente concorde. All’appello non mancava nessuno: il segretario provinciale Fabrizio Toselli e l’assessore Matteo Fornasini hanno invitato il gotha dell’economia locale. I vertici di Confindustria, Confcoopertative, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Ascom e Cna. Il presidente del Cso, Paolo Bruni, il presidente della fondazione Navarra Nicola Gherardi. E il vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni. È stato lui a consegnare a Tajani un dossier con i principali problemi da affrontare sul territorio: dalla Zls alle infrastrutture, passando per il sostegno alle imprese e finendo con l’annoso problema del granchio blu. Folta e variegata anche la rappresentanza di esponenti di altri partiti: da Rossella Zadro (federalisti europei), passando per Francesco Badia (candidato per il Terzo Polo alle ultime politiche), finendo con gli Udc Riccardo Bizzarri e Ciriaco Minichiello. Ma il parterre di Forza Italia non si limita alla presenza di Antonio Tajani. Dietro di lui, il ministro all’Università Anna Maria Bernini che parla di Ferrara come "mio luogo del cuore" e, in apertura di incontro, riporta un aneddoto legato a una sua visita sul territorio quando Toselli era sindaco di Sant’Agostino. Accanto a lei, il viceministro delle imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, la deputata azzurra Rosaria Tassinari e la consigliera regionale Valentina Castaldini. Il vicepremier si destreggia tra la politica estera ("in cui Silvio Berlusconi credette fortemente e grazie al quale l’Italia ha avuto un forte posizionamento nello scacchiere internazionale) e le battaglie per "la giustizia giusta". Il fattore politico, valido a livello europeo ("perché non si può prescindere dai popolari"), a livello nazionale e sul fronte locale attiene alla "necessità di dar voce al ceto medio, fatto di artigiani, liberi professionisti e piccoli imprenditori che dal dopoguerra si sono caricati sulle spalle la responsabilità di costruire e far grande il nostro Paese". Il messaggio all’elettorato di riferimento è molto chiaro.

"Alle prossime politiche – scommette il leader azzurro – se lavoreremo tutti assieme, potremo prendere il 20%". A proposito di appeal è Toselli che sostiene a più riprese la "grande attrattività di questo partito, del quale si sente sempre più necessità: stiamo crescendo, non siamo solo al centro del centrodestra ma siamo al centro della politica". La volontà è dunque quella di "confermare il buon governo di Alan Fabbri – rimarca Fornasini – e la presenza del vicepremier, del ministro Bernini e del viceministro Valentini, sono un segnale molto chiaro nella strategia del partito: la nostra città è fondamentale e deve restare al centrodestra. Forza Italia, darà il suo contributo di presenza, competenza e porterà avanti le istanze del mondo produttivo".

Come ogni comizio che si rispetti, Tajani chiude con un appello agli elettori, guardando la platea: "Se siete qui, significa che credete in questo progetto. Ebbene, seguiteci, noi ci siamo". Malgrado le temperature rigide, ora giugno sembra un po’ più vicino.