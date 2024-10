Talenti e danza alla Putinati

"Quando ballo sparisco. È come se fossi elettricità". Con il più celebre aforisma di Billy Elliot, riparte la stagione di Jazz Studio Dance Polisportiva Putinati. Dopo una estate trascorsa tra esibizioni e aggiornamenti professionali sono riprese tutte le lezioni delle varie tecniche di danza e gli allievi dei corsi avanzati hanno iniziato alla grande con una lezione tenuta da Martina Saccenti danzatrice professionista nata e cresciuta nella scuola Jazz Studio Dance dove ha mosso i suoi primi passi e ha coltivato il suo grande talento. "Anche se Saccenti ha deciso di studiare e praticare danza ad alti livelli e ha già partecipato ad eventi importantissimi in tutto il mondo non si dimentica le sue radici e ogni volta il ritorno a Ferrara diventa festa, una grande gioia rivederla e una occasione di scambio professionale in sala" spiegano da Jazz Studio Dance, una realtà conosciuta e apprezzata sia a livello locale che nazionale. Jazz Studio Dance fornisce una preparazione amatoriale e professionale ai suoi allievi. Esiste un corpo di ballo della scuola con cui si partecipa a concorsi di danza, trasmissioni televisive, spettacoli teatrali e iniziative organizzate da associazioni e Istituzioni al solo scopo di diffondere la cultura della danza.