Talenti e musica, ecco il concorso

Ultimi preparativi per l’avvio della ventunesima edizione del concorso musicale nazionale "Lodovico Agostini" per giovani Interpreti, che si svolgerà nella prestigiosa cornice della delizia estense del Verginese, a Gambulaga, da oggi al 17 maggio, per concludersi con il consueto "Concerto dei premiati", domenica 25, nel Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. Il concorso è rivolto agli allievi delle scuole statali e private a indirizzo musicale, di età compresa tra i 6 e i 24 anni, promosso dall’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo di Portomaggiore con la direzione artistica di Renzo Rossi, in sinergia con il Comune, e beneficia del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, il MIC, la Provincia, il comune di Ferrara e una rete di sponsor. Soddisfazione espressa dal vicesindaco, Francesca Molesini: "Il concorso Agostini è motivo di grande orgoglio per Portomaggiore".