Talenti sul palcoscenico del Ridotto. È il tempo delle Orchestre giovanili

’Orchestre giovanili in concerto’, l’evento oggi al Ridotto del Teatro Abbado. Oggi, alle 9.30 e alle 11, il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara si trasformerà in un palcoscenico di giovani talenti grazie alla rassegna FeMu Edu, organizzata da Ferrara Musica in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi.

Il pubblico delle scuole presenti avrà l’opportunità di assistere a un concerto che esplorerà il mondo della musica attraverso brani di epoche e stili diversi. Ad aprire sarà il gruppo “Gli Amici per l’archetto”, guidato dalla docente Ursula Schaa, con Arianna Maska, Francesco Bassolino e Diletta De Rosa, che eseguiranno il ’Canone di Pachelbel’, un’”Intrada” di Anonimo e il celebre ’Tema di James Bond 007’. Successivamente, spazio alle fiabe sonore con “Il Re che non amava la musica” di Karol Beffa. Andrea Biasotto e Christian Forte al sax contralto, Enrico Leonarduzzi al sax tenore, Leonardo Pinna al sax baritono, Jacopo Salieri al pianoforte e Leonardo Rongioletti alla voce recitante daranno vita a questa narrazione musicale, alla sua prima esecuzione a Ferrara. L’intervento è a cura della Classe di Musica da Camera di Anna Bellagamba.

La seconda parte del concerto vedrà protagonista l’Orchestra Giovanile del Conservatorio Frescobaldi (maestro Rocco Cianciotta), diretta da Federico Cavalieri e preparata dai docenti Achille Galassi, Daniela Biasini, Luisella Ghirello, Alfredo Trebbi, Vanja Gentile, Federica Bacchi e Guido Querci. L’orchestra è composta da Mariarita Felloni, Aurora Gambardella, Cristina Direnzo, Enrico Cheng, Francesca Collina, Cecilia Rosati, Caterina Faraon, Sarah Gaha, Valeria Sbragia e Maya Cinti violini; Thomas Gambarini viola; Kahila Suarez Franchini, Vittorio Cavicchioli, Delia Nannetti e Anna Vecchiattini violoncelli; Matilde Rolfini contrabbasso; Daniel Strano oboe; Chiara Marcellino, Maja Pirazzoli e Chen Meinan flauti; Ciro Grieco tromba; Christian Forte saxofono; Fabrizio Benazzi, Varvara Zubchynska, Caterina Masotti e Pietro Rizzati percussioni. Eseguiranno “Highlights dal musical Evita” di Andrew Lloyd Webber e il “Valzer” dalla Jazz Suite di Dmitri Šostakovič.