Talento e lavoro giovanile. Ora c’è una rete dedicata

Il Comune di Cento ha dato il via a un’iniziativa strategica per il futuro dei giovani e del tessuto economico locale: il progetto P.i.l.o.t.a. – protocollo d’intesa per il lavoro, l’orientamento, il talento e l’autoimprenditorialità. Approvato con delibera di giunta, questo accordo mira a creare una rete solida tra enti, associazioni, scuole e imprese, ottimizzando le risorse e pianificando azioni condivise per i giovani under 34. L’obiettivo è superare la frammentazione degli interventi organizzati da ognuno, creando un Tavolo di Coordinamento stabile e operativo. Questo spazio di confronto vedrà riuniti, con cadenza trimestrale, i referenti degli enti firmatari del Protocollo, il Servizio Informagiovani e l’Ufficio Eventi del Comune.

Nella giornata di venerdì, il Tavolo si è riunito presso l’area meeting della Fiera di Cento, al fine di pianificare le prossime attività. Tra i progetti già in cantiere c’è la Fiera del Lavoro e dell’Orientamento, prevista a Cento per aprile 2026, l’apertura di sportelli tematici e di consulenza sull’autoimprenditorialità presso l’Informagiovani ed anche una collaborazione strutturata con le scuole del territorio per la realizzazione di progetti didattici di pro-working e orientamento.

Entusiasta il Vicesindaco con delega a Lavoro e Orientamento. "Sono felice che l’incontro odierno di P.i.l.o.t.a. si sia svolto in Fiera - ha detto Vito Salatiello - La presenza delle eccellenze artigiane locali è una grande opportunità per i nostri ragazzi, un modo per far nascere in loro la curiosità verso il ‘saper fare’". Filippo Taddia, assessore al Commercio e alle attività produttive, nell’accogliere i membri del Tavolo ha espresso la sua soddisfazione per la "adesione compatta e corale" di tutti i soggetti coinvolti e ha aggiunto. "La firma di questo Protocollo è un investimento diretto sulla nostra economia - ha detto - Non si tratta solo di promuovere occupazione, ma di qualificare il nostro tessuto produttivo e renderlo più competitivo".

Il Protocollo è valido fino al 31 dicembre 2027 e ha visto l’adesione di: Centro per l’Impiego dell’Alto Ferrarese, Liceo "G.Cevolani", ISIT "Bassi-Burgatti", IIS "Fr.lli Taddia", CNA, Centoform, Centro Studi Opera Don Calabria - Città del Ragazzo, Bangherang Coop., Caracol Coop., e delle agenzie per il lavoro Adecco, Ali Lavoro, Archimede, GiGroup, Lavoro Mio, MAW, Umana e Up Lavoro.

Laura Guerra