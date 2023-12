‘Talk n’ learn’ si riparte, i giovani alla scoperta di paesi oltre confine Informagiovani del Comune di Ferrara organizza laboratori linguistici gratuiti ‘Talk n’ learn’ per giovani dai 18 ai 29 anni. Incontri dal 11 gennaio al 8 febbraio, per migliorare competenze linguistiche e conoscere ragazzi europei. Iscrizioni via mail a informagiovani@comune.fe.it.