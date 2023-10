Talmelli: "Il nostro Pd vive male il presente. Ora pensiamo al futuro"

Sono sedici pagine, scritte fitte fitte. Idee, progetti, visione della città. Nella mozione congressuale di Alessandro Talmelli, che si appresta a essere riconfermato alla guida del Pd comunale, ci sono due parole ricorrenti: giovani e futuro. D’altra parte, il documento stesso prende il nome di ‘Benvenuto futuro’. Sono cinque i cardini sui quali si impernia la mozione: partito, Europa, lavoro, cura della persona e ambiente. "In tanti – si legge nel testo – mi chiedono perché ho deciso di ricandidarmi alla segretaria del partito. Ebbene, la mia candidatura vuole parlare dentro e fuori dal partito. Dentro al partito, vuole parlare ad ogni iscritto, come singolo, non ai gruppi organizzati. Fuori dal partito vuole parlare ad ogni portatore d’interesse, ai corpi intermedi, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni datoriali, al terzo settore, alle agenzie educative, finanche ad ogni cittadino per proporgli e discutere con l’agenda delle priorità per il nostro territorio".

Nella sua visione, il segretario deve avere una caratteristica imprescindibile: "Deve essere libero", prosegue il documento. Il portato valoriale, uno slancio dal sapore dossettiano, è condensato nelle ultime righe del documento. "Il Pd – prosegue la mozione - deve continuare a farsi portatore di un riformismo empatico e popolare, che "senta" i problemi ancor prima di risolverli, togliendo così la terra sotto i piedi a ogni genere di populismo, governando un cambiamento sempre più rapido e spiazzante, restituendo alla politica democratica il suo primato, e questo non solo nella sempre più angusta dimensione nazionale". Ferrara, si legge nella mozione, "da troppo tempo non parla di futuro e il Pd deve saper sollecitare un confronto politico proprio su questo, altrimenti continueremo ad essere rassegnati a vivere (male) il presente".

Dopo un passaggio piuttosto allarmante sull’oggettivo inverno demografico che ci troviamo a vivere come territorio, Talmelli si pone una domanda: "La nostra società ha forse deciso di morire?". "Il Pd di Ferrara deve risultare come il partito che si pone con responsabilità un patto per e con i giovani per affrontare condizioni più favorevoli ed efficaci, per favorire l’aumento delle famiglie residenti nel nostro Comune, prospettando loro condizioni serene di vita".

