Talmelli (Pd): "Ora spieghi la sua idea di città"

"Finalmente abbiamo un candidato che si espone in prima persona. Quattro anni fa nessuno ci avrebbe scommesso". La voce dall’altra parte della cornetta è quella del segretario comunale del Pd, Alessandro Talmelli, che commenta a caldo l’annuncio – da parte dell’avvocato Fabio Anselmo – della sua disponibilità a correre come candidato alternativo al sindaco Fabbri. "Ora – dice Talmelli – aspettiamo che Anselmo ci spieghi qual è la sua idea di città. A quel punto, sarà il Tavolo dell’alternativa a decidere. La cosa che deve essere chiara è una: il tavolo è un’opportunità per questa città e per il candidato sindaco". L’equilibrio del Tavolo, tuttavia, è già piuttosto instabile. Il radicale Mario Zamorani sposa la linea della coerenza e mette i dem con le spalle al muro. "A questo punto – scandisce – spetta al Pd fare la scelta del candidato. Non è vero che ce n’è uno solo: tant’è che Laura Calafà ha già incontrato diverse forze politiche che siedono al tavolo dell’alternativa. Anselmo non è il nostro candidato perché in questa fase serve una persona che curi la frattura della società ferrarese. Lui temiamo che la alimenti. Ma ora, palla al Pd: scelga se stare con i liberal-socialisti o con i populisti". È più o meno sulla stessa linea anche Dario Maresca, capogruppo di Ferrara Bene Comune. "Anselmo è una figura dalle indiscutibili potenzialità – osserva – tuttavia gli manca quella caratteristica di unitarietà che occorre in questa fase. Tra l’altro devo dire che la sua uscita, in questo momento, rischia di minare gli equilibri del tavolo". Giubilante, invece, il pentastellato Paride Guidetti. "Avere una persona come Anselmo – scandisce – è una fortuna per questa città. Le altre ipotesi emerse dal tavolo non sono competitive".