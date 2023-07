"Tamara, il servizio resterà Dal Pd solo allarmismi"

Ieri il sindaco Pagnoni ha risposto alle accuse mosse dal Pd, nello specifico dai consiglieri Bassi, Berneschi, Celati, Tumiati e dal consigliere indipendente Farina. Questi ultimi avevano accusato l’amministrazione "di stare a guardare mentre il servizio doposcuola sparisce. I genitori sono preoccupati e chiedono chiarimenti". Chiarimento che non ha tardato ad arrivare. L’amministrazione comunale ieri ha precisato che la scuola di Tamara avrà sia il pre che il dopo scuola, servizi che saranno garantiti nel rispetto della trasparenza e continuità. Questo tema è molto sentito dal sindaco, che già il 23 giugno aveva convocato una riunione per affrontare le possibili difficoltà in vista dell’anno scolastico entrante. Alla riunione hanno partecipato il dirigente scolastico, il vicario del comitato genitori ed il gestore del servizio settore scuola.

In quella riunione, "e grazie ad essa", è emerso che non sarebbe stato possibile offrire un servizio speculare a quello degli anni precedenti, per ragioni del tutto avulse alle volontà del Comune.

Per questo motivo "l’amministrazione ha iniziato a cercare un’alternativa". Successivamente in data 6 luglio, si è tenuto un incontro con i genitori coinvolti, nel quale agli stessi sono state esposte la situazione e la prospettiva. Tutto questo è avvenuto "alla luce del sole e non sotto silenzio come hanno dichiarato i consiglieri Pd", ha asserito l’amministrazione. Il sindaco ha inoltre aggiunto che "i contatti con il dirigente scolastico sono quotidiani. L’impegno è massimo per essere pronti ad offrire i servizi, in un plesso che rappresenta un fiore all’occhiello su cui investiamo ed intendiamo investire ancora". Anche il dirigente Urbinati ha confermato: "L’attività condotta finora è sempre stata trasparente e condivisa. Ci porterà all’individuazione di una soluzione che sarà, sì diversa, ma molto più gradita alle famiglie".

A chiudere è la riflessione del primo cittadino che ha sottolineato: "Sarebbe opportuno evirare allarmismi nella comunità, per ragioni chiaramente politiche… sono tematiche che dovrebbero restare fuori dalla campagna elettorale. L’opposizione pur di gettare discredito è pronta a calpestare chiunque. Come in questo caso non ha tenuto minimamente in considerazione il grande lavoro di dirigenti della scuola e comitato genitori, e volontari. La difesa dei servizi e del territorio dovrebbe unirci e non essere terreno di scontro politico". Pare dunque che il servizio sarà mantenuto, seppur con delle modifiche.

Jasmine Belabess