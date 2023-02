"Tamara resta senza bancomat"

Un servizio importante verrà a mancare a Tamara. Nel pomeriggio di lunedì scorso, infatti, è stato affisso un avviso sullo sportello Atm della ex filiale bancaria Bper nella frazione copparese, nel quale viene annunciata la disattivazione partire dal giorno 24 febbraio. Nello stesso avviso, viene indicato agli utenti che lo sportello automatico Bper Banca più vicino è situato presso la filiale di Copparo, in piazza della Libertà 2729. Dopo essere venuto a conoscenza dell’avviso, il sindaco Fabrizio Pagnoni ha dunque scritto alla banca per rappresentare il proprio "profondo disappunto".

"Prima di tutto – scrive il primo cittadino - è evidente che un preavviso di poco più di tre giorni rappresenti di fatto un disagio notevole per la frazione e i suoi abitanti, che, dopo aver subito la chiusura della filiale e avere ottenuto come ‘contropartita’ il mantenimento di uno sportello automatico, ora ne vengono privati". Nella stessa lettera, il sindaco rileva come la "decisione" sia stata presa "in maniera unilaterale e senza alcuna condivisione o confronto con il territorio, gli abitanti, le attività economiche e financo le istituzioni – rileva -. È del tutto evidente che se una lezione abbiamo imparato dalla recente pandemia del covid è proprio l’imprescindibile valore del poter fruire di servizi di prossimità per i cittadini, soprattutto se appartenenti a fasce fragili di popolazione, mentre una decisione di questo tipo è evidentemente in netta contrapposizione con tutto ciò". In chiusura, il sindaco Pagnoni esprime l’auspicio di un ripensamento: "Mi auguro – conclude - che il nostro territorio non debba subire ulteriori depauperamenti di servizi, che non fanno altro che minare la qualità della vita, in particolare nei piccoli centri".

Un auspicio, quello espresso dal primo cittadino copparese, certamente condiviso anche dai residenti della frazione di Tamara e in particolare da coloro che utilizzavano lo sportello per prelievi di denaro e per fruire di altre operazioni effettuabili tramite l’apparecchio presente in via Raimondi. Un servizio indubbiamente importante per abitanti e imprese del paese che, da venerdì, dovranno recarsi verso il capoluogo in piazza della Libertà per trovare lo sportello automatico più vicino, come riportato nell’avviso di disattivazione. Il disagio colpisce soprattutto gli anziani, che hanno meno dimestichezza nell’uso dei nuovi strumenti creati grazie a internet.

Valerio Franzoni