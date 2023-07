Tampona auto e fugge Trovata a fare la spesa

Dopo aver tamponato un’auto, oltre a non fermarsi a prestare soccorso, o comunque a fornire i propri dati per la costatazione di incidente, se ne sono andati tranquillamente a fare shopping. E’ accaduto venerdì scorso quando gli agenti della Polizia Locale Terre Estensi si sono messi sulle tracce di un’auto con a bordo un uomo e una donna che, dopo un incidente, si erano dati alla fuga.

La vittima del tamponamento ha infatti immediatamente allertato la polizia locale che, dopo aver acquisito la marca e la targa, si è messa sulle tracce del veicolo scomparso.

Dati che sono poi stati diramati dalla Centrale radio operativa del Corpo alle pattuglie in zona che sono riuscite ad ottenere anche la descrizione della conducente, del passeggero e del loro abbigliamento.

Le ricerche si sono concentrate nella zona di via Belvedere, dove è stata ritrovata l’auto - una Renault Modus - con nessuno a bordo. Pochi minuti dopo, l’uomo e la donna fuggiti dal veicolo sono stati fermati da una pattuglia. I due erano intenti a fare la spesa in un supermercato di via Porta Catena, verosimilmente per dissimulare il misfatto.

All’interno dell’auto, durante la perquisizione, è stato rinvenuto un complicato attrezzo da scasso di proprietà del passeggero, che nello specifico era costituito da una piccola ascia, da un martello per frantumare i vetri, da un tronchese per tagliare fili spinati e recinzioni, da sega e lama. L’attrezzo, di cui l’uomo non era in grado di fornire spiegazioni circa le motivazioni del possesso, è stato immediatamente posto sotto sequestro e il proprietario denunciato.

Lo stesso passeggero è stato inoltre sorpreso in possesso di 0,31 grammi di eroina, subito analizzata e sottoposta a sequestro: ciò costerà all’uomo una segnalazione alla prefettura di Ferrara in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.

La donna che era alla guida della Renault Modus rintracciata in un secondo momento dalla polizia locale di Ferrara verrà inoltre sanzionata per essersi data alla fuga dopo aver causato un incidente, quindi per omissione di soccorso.

re.fe.