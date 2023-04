Tampona un’auto con a bordo un bimba e scappa

Tampona in via Calzolai tra Francolino e Malborghetto un’auto guidata da un nonno di 70 anni con la nipotina di 14 e si dà alla fuga. È accaduto in pieno pomeriggio nella prima periferia: un pirata della strada ha tamponato l’auto di un anziano e non si è fermato a prestare soccorso. Il 70enne ha riportato delle contusioni al collo, mentre la ragazzina è rimasta leggermente ferita a una gamba. L’auto che si sarebbe data alla fuga, secondo la descrizione dei testimoni, sarebbe un Fiat Doblò. Il padre della ragazzina racconta: "Il pirata ha causato danni per 7mila euro. Mio padre si era fermato per fare passare due ciclisti e il conducente di questo fantomatico Fiat Doblò lo ha tamponato. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi. Le indagini sono iniziate subito, ma invito chi avesse visto qualcosa di segnalare l’accaduto ai vigili per cercare di identificare questa persona".