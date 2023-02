Tampona un’auto e si dà alla fuga Ventisettenne finisce nei guai

Alla guida di una Mini Cooper in via Bologna, un 27enne non si ferma all’alt della polizia locale per evitare una sanzione per eccesso di velocità, e continua la sua folle corsa nel centro cittadino. Qui tampona un’utilitaria guidata da una donna con a bordo la figlioletta e la nonna. La polizia locale si mette all’inseguimento dell’automobilista che riesce a far perdere le sue tracce. Prima della fuga, i vigili riescono ad annotarsi i numeri della targa e a scoprire la residenza del fuggiasco. Quindi raggiungono l’abitazione di San Martino in Bosco dove abita un giovane di 27 anni. Attendono qualche ora e, alla fine, lo vedono arrivare sulla Mini Cooper. A questo punto lo fermano per interrogarlo al comando della polizia locale. Il giovane non può fare altro che ammettere di essere lui il responsabile del tamponamento e della successiva fuga. Per sua fortuna le due donne e la bambina non sono rimaste ferite. E quindi scattano una sanzione per eccesso di velocità e la decurtazione di dieci punti della patente. È accaduto ieri pomeriggio in via Bologna: il giovane dovrà comunque rispondere del fatto che non si è fermato all’alt della polizia locale. La sua posizione, in merito a questa comportamento, sarà vagliata dal prefetto che deciderà il da farsi. Il 27enne, quando è tornato a casa dopo la fuga, non si aspettava di trovare i vigili. Ha provato inizialmente a negare l’evidenza, ma la macchina era danneggiata proprio nella parte anteriore e la targa era quella annotata precedentemente dagli agenti. Ha raccontato di non essersi fermato all’alt perché non si era accorto della pattuglia. Gli agenti invece sono sicuri di aver mostrato chiaramente la paletta.