Tamponamento a catena e traffico in tilt

Tamponamento catena sull’A13 all’altezza di Poggio Renatico con nove auto coinvolte. Si è verificato ieri intorno alle 8 sull’autostrada diventata una graticola a causa del caldo torrido. Nell’incidente sono stati coinvolte 16 persone di cui tre minori. Tutti hanno riportato traumi lievi per i quali non c’è stato bisogno di andare al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Altedo che ha governato il traffico e coordinato le operazioni per liberare la carreggiata e riportare la circolazione alla normalità. Durante i rilievi, si sono formate lunghe code e rallentamenti sull’A13. La polstrada è riuscita comunque a liberare la strada a tempo di record. I minori coinvolti nel sinistro hanno 4, 8 e 16 anni. Si trovavano su tre macchine diverse con i loro genitori. Alcuni stavano raggiungendo località di vacanza. A originare il tamponamento a catena potrebbe essere stata una banale distrazione. È soltanto un’ipotesi che dovrà essere necessariamente confermata dalla polizia stradale di Altedo. Le forze dell’ordine escludono che l’incidente sia stato causato da un malore o dal malfunzionamento di una delle auto coinvolte. Le vetture procedevano a velocità contenute e, per questo motivo, non ci sono state conseguenze più gravi per le sedici persone a bordo e soprattutto per i tre minori.