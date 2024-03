Tamponamento con quattro feriti

In attesa della realizzazione del semaforo, ieri è avvenuto l’ennesimo incidente in un punto tra Renazzo e Pilastrello, che è ormai teatro di continui incidenti. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si è dovuto intervenire ancora una volta nel tratto tra via Nuova e Via Canne. Stavolta si parla di un tamponamento che ha visto coinvolte 4 persone, fortunatamente senza rimanere ferite. Si attende dunque sempre più, l’arrivo del semaforo che, teoricamente, dovrebbe aiutare a risolvere la situazione legata alla poca visibilità di quel punto ormai cronicamente meta di intervento dei soccorsi. Sempre nel pomeriggio, è stato segnalato un tamponamento anche sulla provinciale che da Cento porta a San Matteo della Decima, vedendo intervenire la polizia locale e i carabinieri.