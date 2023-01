Tamponamento in Superstrada Cinque feriti

Evita una macchina che si stava fermando per un gomma a terra e, nel farlo, si schianta con una terza vettura. È di cinque feriti lievi il bilancio dell’incidente avvenuto alle 13 di ieri in Superstrada. Il tutto è accaduto sulla carreggiata direzione mare, all’altezza di Torre Fossa. Una vettura stava accostando sulla destra a causa di una gomma forata. In quegli stessi istanti, una Volkswagen Up (condotta da una 70enne di Vigarano e con a bordo una passeggera), notando la manovra dell’altro veicolo, si è spostata dalla traiettoria. Nel farlo, però, si è scontrata con una Mercedes condotta da un 35enne di Ostellato con due passeggere a bordo. L’impatto è stato inevitabile. Sul posto sono arrivate due ambulanze e gli agenti della polizia stradale di Altedo. Tutti gli occupanti delle vetture sono stati portati a Cona con ferite non gravi.