Incidente oggi a Ostellato (Ferrara): tamponamento in Superstrada, un ferito e rallentamenti

Ferrara, 11 giugno 2023 – Un ferito, disagi e rallentamenti a causa di un tamponamento avvenuto intorno alle 18.30 di oggi lungo la Superstrada, in direzione Ferrara. Tre le auto coinvolte nell’incidente verificatosi poco prima dello svincolo di Corte Centrale, non lontano da un restringimento di carreggiata dovuto a un cantiere.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e il 118 per soccorrere e portare in ospedale il passeggero di una delle vetture, rimasto lievemente ferito. In ‘Super’ si sono registrati rallentamenti e code per il tempo necessario ai soccorsi e alla rimozione dei veicoli, il tutto nelle ore più ‘calde’ per il rientro dai lidi.

Più o meno negli stessi momenti e nello stesso senso di marcia ma all’altezza di Masi Torello, si è registrato un secondo intervento, stavolta per un camper con un problema al motore. Sul posto, oltre alla Stradale, sono arrivati anche i vigili del fuoco. Fortunatamente il tutto si è risolto senza conseguenze per gli occupanti del mezzo.