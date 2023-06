"Tanta solidarietà per gli alluvionati"

Portomaggiore invasa da un’ondata di solidarietà: la Sezione Bersaglieri di Chioggia e il Gruppo Alpini di Montecchia di Crosara - sezione di Verona - tramite il coordinamento della Sezione ANB Bersaglieri di Portomaggiore, hanno portato una spedizione di ogni sorta di generi alimentari, giocattoli per bambini, attrezzi per spalatura fango e pulizia, stoccandoli in un magazzino a Portomaggiore, dal quale poi i materiali potranno partire secondo necessità per Argenta, con la quale è sempre in contatto, o per altri territori alluvionati della Romagna che avessero bisogno". Ecco il ringraziamento del sindaco Dario Bernardi: "Un grazie di cuore per la loro generosità a nome di tutti noi. E parlando di solidarietà, colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari delle associazioni portuensi che in questi giorni si sono messi a disposizione per coprire i turni di vigilanza presso i centri".