"Tante famiglie appese a un filo"

"Lo sconto per gli operai Berco? Lo applicherò alle mie provvigioni". Anche l’agenzia immobiliare di Mauro Mazzoni ha aderito agli sgravi previsti per i lavoratori dell’azienda nel cuore del paese. "Mi è sembrato giusto sostenere chi si batte per non perdere il lavoro – sottolinea Pazzi –. Sono nostri conoscenti, amici, persone che salutiamo tutti i giorni. Molti vengono anche dal Veneto. Insomma, parliamo di famiglie che vivono in questi mesi appese a un filo. Quindi bisogna fare tutto il possibile per aiutarli, ognuno con il suo contributo, anche se piccolo. C’è poi un pericolo collegato alla crisi Berco: molti investitori potrebbero decidere di andare altrove o semplicemente di non puntare sul nostro paese. Poi c’è la questione della svalutazione degli immobili da considerare".