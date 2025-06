Tante iniziative all’insegna di sport e socialità tra i giovani

Copparo e frazioni, nel fine settimana tra il 31 maggio e il 1° giugno, hanno vissuto un weekend all’insegna dello sport, della socialità e del ricordo di persone che hanno lasciato un segno indelebile nella comunità. A Sabbioncello San Pietro, sul rettangolo verde del “A. Pasti” si è chiusa con successo l’edizione 2025 del Memorial “Pano” organizzato dall’Asd Sorgente e dedicato al compianto e indimenticato presidente Vincenzo Conti. Un mese di partite di calcio giovanile ha caratterizzato la manifestazione, culminata il 31 maggio nel “Sorgente Day”: una vera festa dello sport e del calcio, capace di coinvolgere atleti, famiglie e amici con l’iniziativa “Tutti in campo”, che ha visto protagonisti giovani calciatori di ogni età. Il tutto, chiuso in bellezza con un momento conviviale per celebrare una stagione intensa.

Emozioni si sono vissute, sempre il 31 maggio, anche al campo sportivo Coccanile grazie al 4° Memorial “Fabio, Renato, Sergio”. Una manifestazione all’insegna dello sport, dell’amicizia e della memoria, organizzata con la consueta passione da Dynamo Copparo. Calcio, buon cibo e musica sono stati gli ingredienti dell’evento di bella aggregazione, in cui non è mancato un momento di commemorazione degli amici scomparsi.

Allo stadio “Decimo Preziosa” di Copparo, invece, domenica si è tenuto il Torneo “Pierluigi Berneschi”, una giornata speciale dedicata al ricordo dello storico e amatissimo responsabile del settore giovanile rossoblu.