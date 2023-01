Tante iniziative e testimonianze per il ’Giorno della Memoria’

In occasione del Giorno della Memoria, si rinsalda il legame fra il Comune di Copparo e la Comunità Ebraica di Ferrara. Negli anni della pandemia il rabbino capo Rav Luciano Meir Caro aveva proposto la propria riflessione attraverso un video, ora, superate finalmente le restrizioni, Luciana Roccas Sacerdoti porterà la propria testimonianza e la propria analisi di persona ai ragazzi scuola primaria. Venerdì alle 9.30, nell’aula magna ‘O. Marchesi’, e in collegamento con il plesso di Tamara, incontrerà le classi quinte per parlare loro del tema ‘La persecuzione dei bambini ebrei in Italia dal 1938 al 1945’: quali furono le tappe, dall’emarginazione alla fuga fino alla deportazione, quale la situazione psicologica, ma anche esempi di tentativi di "salvataggio". Tutte le classi saranno impegnate in momenti di ricordo attraverso la realizzazione di segnalibri e pergamene, canti della corale ‘Gam Gam’, letture e approfondimenti. Poi, nel pomeriggio alle 16.30, l’appuntamento è alla biblioteca ‘Anne Frank’ con Nicoletta Zucchini, del Gruppo Scrittori Ferraresi, che tratterà ‘Il diario di Anne Frank, ovvero il diario restituito’.