"Tante patologie neonatali Nel 2022 curati 500 piccoli"

Nel reparto di Terapia intensiva neoanatale nel 2022 sono stati ricoverati 501 piccoli, molti in più rispetto ai 365 dell’anno precedente (come riportato nel Bilancio di genere dell’Azienda ospedaliera). In prevalanza di sesso maschile, 217 contro 148 femmine. Il parto è uno dei momenti più belli per una famiglia, ma proprio per questo è bene che sia effettuato sempre nella massima sicurezza. Il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Cona (Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara) collabora con l’ostetricia per seguire le gravidanze a rischio e interviene immediatamente in caso di complicanze al nascituro. A dirigerlo, la dottoressa Agostina Solinas.

Quali sono le patologie principali dei vostri ricoverati?

"La nostra attività assistenziale si rivolge prevalentemente a tutti i nuovi nati della provincia di Ferrara e di altre province. Particolare impegno è dedicato all’assistenza di neonati di basso o bassissimo peso e del paziente critico con insufficienza multiorgano e a rischio di complicanze maggiori, i quali richiedono un elevato livello di cura, che si avvale di moderne e sofisticate strumentazioni (ventilatori, placche per eseguire ipotermia, somministrazione ossido nitrico) e di un’assistenza intensiva garantita da integrazione di medici, infermieri e, quando necessario, tra specialisti di altre discipline. La struttura garantisce quindi tutte le attività previste per l’assistenza del neonato. Dove richiesto la presa in carico prevede il coinvolgimento del neonatologo per eseguire consulenze prenatali in situazioni a rischio (minaccia di parto pretermine, malformazioni, infezioni congenite). Tale percorso è precoce, grazie alla stretta collaborazione con l’Ostetricia, con cui settimanalmente vengono discussi i casi".

Ci sono caratteristiche, evidenti sin dalla nascita, nelle differenze di salute dovute al genere?

"La ricerca ha individuato un gruppo significativo di patologie sesso-correlate nell’adulto, ma differenze biologiche sono già evidenti nel feto poi nel neonato. Per noi neonatologi è tempo noto come i feti maschi e femmine rispondano in modo diverso all’ambiente uterino. Il concetto di medicina di genere trova origine negli anni ’70 con l’ipotesi dello ’svantaggio del maschio per spiegare l’aumentta mortalità maschile perinatale comparata alle femmine".

Poi li seguite anche nel follow up...

"Sì abbiamo attivi vari importanti ambulatori di valenza provinciale, in cui seguiamo non solo il neonato fisiologico, ma anche il neonato ad alto rischio. Grazie all’associazione ‘Nati Prima’ viene erogato sostegno alle famiglie, anche a distanza di anni, grazie alla presenza della psicologa".

Vi occupate anche di neonati non venuti alla luce nel Punto Nascita di Cona?

"Garantiamo, attraverso il ‘Servizio trasporto di emergenza neonatale, Sten, non solo il trasporto verso il nostro centro di bambini nati a Cento, per i quali si manifestano problematiche durante o dopo il parto, e che richiedono assistenza intensiva e sub-intensiva. Effettuiamo inoltre trasporti di tutti i bimbi della provincia, al bisogno, presso altri centri super Hub regionali e nazionali".