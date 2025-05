Tanti appuntamenti nel weekend tra sport e cultura

Sarà un week-end denso di appuntamenti sul territorio copparese. Si parte oggi allo stadio comunale di Ambrogio per il fischio d’inizio della 26esima edizione del Memorial "Resca-Gardinali", storico torneo di calcio giovanile organizzato dall’Asd Amici di Stefano in collaborazione con l’Asd Jolanda Volley. L’appuntamento, ormai consolidato nel panorama sportivo, vedrà protagonisti gli atleti delle categorie Giovanissimi (Under 15) e Allievi (Under 17). Il torneo nazionale prevede un calendario fitto di partite, con due incontri a serata, programmati alle 19 e alle 21, a partire oggi. Le competizioni proseguiranno fino alle semifinali, in programma mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, per poi culminare con le attesissime finali di sabato 14 giugno. La manifestazione rientra nel più ampio progetto di animazione territoriale "Frazioni da vivere", promosso con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le frazioni del Comune di Copparo attraverso eventi, attività e iniziative che rafforzino il senso di comuni.

Domani, invece, al cimitero di Copparo si terrà la cerimonia di commemorazione in occasione del 31° anniversario della scomparsa di Dante Bighi (Copparo, 18 marzo 1926 – Milano, 18 maggio 1994), figura di spicco del panorama artistico e culturale del Novecento. L’appuntamento è fissato per le 10.30 presso la sepoltura di Bighi, dove amministratori locali e amici renderanno omaggio all’artista, concittadino e amico. Sarà un momento di riflessione e memoria per celebrare un uomo che, con la sua opera e il suo modo di vivere, ha dato lustro a Copparo, mantenendo sempre vivo un forte legame con la sua terra d’origine, anche quando il lavoro e la passione per l’arte lo hanno condotto lontano, in giro per il mondo.

Valerio Franzoni