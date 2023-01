Tanti bambini al museo, tutti pazzi per la Befana

Grande successo di pubblico al Museo Archeologico di Ferrara nel giorno dell’Epifania. I bambini , ma non solo, sono rimasti divertiti e soddisfatti dalle sorprese ricevute nel corso della giornata di festa. Come tutti gli anni, in una iniziativa firmata dal Gruppo Archeologico Ferrarese, i personaggi delle fiabe e i due protagonisti di queste festività (Babbo Natale e la Befana) hanno incantato i piccoli visitatori, mentre i genitori venivano accompagnati lungo il percorso museale. Il Gruppo Archeologico Ferrarese dà appuntamento al prossimo anno.