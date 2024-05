"Tanti big all’Arena Live, ci saranno anche i Nomadi"

Dopo l’annuncio del concerto dei Gemelli DiVersi a Poggio Renatico il 13 settembre, sono stati ora svelati gli altri due artisti che daranno vita alla seconda edizione del Poggio Arena Live al Parco del ricordo. "Sabato 14 Settembre l’Arena del Parco del Ricordo si trasformerà ancora in una discoteca all’aperto con una dei migliori dj dance italiani: Molella – dice il vicesindaco Andrea Bergami - Come Dj Prezioso che abbiamo ospitato l’anno scorso, Molella, suo compagno di viaggio con Radio Deejay e Deejay Time, è il produttore di alcuni dei maggiori successi dance anni 90/2000 come Surrender, Freed from desire e Discotek People. La serata sarà ad offerta libera" E’ uno dei più importanti Dj radiofonici di fama internazionale, e direttamente da radio Deejay arriverà dunque a Poggio Renatico per questa bella tre giorni facendo ballare tutti il sabato con i suoi successi come i remix di Vasco Rossi con ‘Rewind’ e ‘Ti prendo e ti porto via’ con i quali vinse l’Italian Dance Awards nella categoria ‘miglior remix’, ‘Ma il cielo è sempre più blu’ di Rino Gaetano, si aggancerà alla sera prima con il remix di ‘Mary’ dei Gemelli DiVersi con il quale si era aggiudicato nuovamente l’Italian Dance Awards per il miglior remix 2003 e proseguendo avanti, una miriade di altri lavori tutti di grande successo come Freed From Desire, interpretato da Gala un eterno inno cantato di tutto il mondo. Il terzo giorno del Poggio Arena Live, invece, vedrà salire sul palco i Nomadi. A giugno dell’anno scorso, con un concerto a Novellara, hanno celebrato i loro 60 anni di carriera, arrivando dunque a Poggio in un anno decisamente speciale per loro.

Laura Guerra