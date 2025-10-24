"Tanti clienti in Belgio. Così si sentono a casa"

Caplit, caplaz, turtléin che escono dalle sue mani come per magia, la fettuccia di pasta fresca che ha guidato e guida la sua vita. Paola Forlani, 45 anni, è una sfoglina, il grembiule, la tavola dove tirare la sfoglia, il mattarello. Ogni giorno centinaia di calpaz, migliaia da quando – era una ragazzina – ha preso il testimone della madre. "Allert. Avviso ai cittadini, in arrivo una pioggia di tortellini", si legge nel grembiule bianco, in un angolo è disegnato un uovo. Altro che temporale e maltempo, quell’avviso fa correre anziani e giovani, attaccati ancora ai sapori di casa, famiglia e nostalgia. Ma siccome con la nostalgia non si pagano le bollette Paola Forlani – ogni giorno al lavoro nella sua bottega ’Il tortellino ferrarese’, al Barco – da anni ha aperto anche una finestra sul web. "Sì, dal 2016 facciamo anche vendite online", precisa. Da quella data hanno conquistato i palati di tutta Italia e di mezza Europa. "Abbiamo un cliente anche in Belgio – racconta, mentre batte uno scontrino, mezzo chilo di caplit –. Si rivolge a noi e per Natale si rifornisce di tortellini. Così si sente a casa, in Italia, nel suo paese". Ha varcato la porta del laboratorio quando non aveva nemmeno 12 anni. "Devo dire la verità, all’inizio non è che mi piacesse tanto. Adesso sì, è la nostra storia".

Mario Bovenzi