Tanti gli animali colpiti "Così abbiamo salvato una decina di cavalli Erano terrorizzati"

di Mario Bovenzi

"Di corsa, tenendo i cavalli per le briglie, di corsa in mezzo al fango. Attorno a noi i ’proiettili’ che fischiavano, sfere di ghiaccio che si conficcavano nel terreno sollevando spruzzi d’acqua", Manuel Schiavuta racconta quei minuti drammatici. I cavalli che scalpitavano per la paura, gli occhi dilatati dal terrore, come impazziti. Correndo sotto la grandine, come tra raffiche di un mitra, lui e la figlia Martina Schiavuta sono riusciti a salvarli. Ma non si è ’salvato’ il centro ippico che si affaccia lungo via Imperiale, a San Bartolomeo in Bosco, una scuola d’equitazione dove i bambini imparano a stare in sella, gli adulti a cavalcare sempre meglio, capelli al vento con la sensazione di essere magari un po’ eroi di un film, genere western. Sotto quel bombardamento, poco più di una decina di minuti, sono finiti in fumo 50mila euro, il valore del tendone che copre una pista per imparare a saltare gli ostacoli; altri 20mila di una struttura in legno; una bella cifretta per sistemare paletti, strutture ed ostacoli buttati giù dalla furia del maltempo.

"Appena abbiamo visto le nubi farsi sempre più scure fino a coprire il cielo, ci siamo mossi, velocemente – racconta Manuel Schiavuta, dirigente nel settore delle navi da crociera, una vita con la passione per i cavalli adesso diventati un hobby che gli porta via alla fine tutta la giornata –. Ma non è bastato, in un attimo hanno cominciato a cadere ’confetti’ di ghiaccio, sembrava di essere in guerra, sotto il fuoco del nemico". In quel momento erano una decina i cavalli all’aperto – il centro ha un’ottantina di cavalli –, salvarli è stata un’impresa. "Nessuno di loro è stato ferito, ci siamo riusciti. Ma la paura è stata tanta, scalciavano, si imbizzarrivano spaventati mentre attorno a loro si scatenava la fine del mondo. Sì, ci siamo riusciti". E il volto di Manuel si apre in un sorriso, anche se attorno a lui fino all’altro giorno le piste per le gare, gli allenamenti erano diventati una distesa di fango. Nei bradelli del tendone appesi ad un filo, una raffica di buchi da dove filtrava il sole. "Ormai nessuno più assicura tendoni come questi", aggiunge mentre, i guanti, cerca di sistemare qualche paletto degli ostacoli, anche quelli finiti nel fango. Quello che lui ha fatto l’altro giorno per salvare i cavalli, c’è chi lo fa magari da anni, da sempre, come una missione. Come l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che ha creato una task force regionale permanente proprio per affrontare le conseguenze, talvolta tragiche, che riguardano gli animali vittime del maltempo e le loro famiglie. Le sezioni Oipa dell’Emilia Romagna, durante l’alluvione di maggio, hanno soccorso cani, gatti, cavalli, conigli e altri animali in oltre 250 interventi. A prendere le telefonate – all’altro capo la voce della disperazione di chi ha rischiato di perdere magari un cucciolo diventato già di famiglia –, Enrico Forlani, 51 anni, coordinatore regionale delle guardie zoofile Oipa. E’ di Ferrara, lavora al petrolchimico. La sua passione per gli animali arriva da lontano. Era nel 2012 e lui era a San Carlo, crepe e rabbia, il terremoto dell’Emilia, per salvare gli animali. Nel 2016 va ad Amatrice, con un carico di cibo. "Raccolgo le telefonate di soccorso, le smisto", dice con semplicità. Lo fa tra un turno e l’altro in fabbrica, perché al cuore – quello che batte per gli animali – non si comanda.