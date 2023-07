Tanti paesi in ginocchio "La priorità è ripartire Ma il governo ci aiuti"

A fare i conti con questa nuova realtà climatica di eventi atmosferici estremi, con una conta di danni ingenti che non accenna a finire, sono soprattutto i piccoli centri. Qui la vegetazione è più presente e soprattutto, per via dei vasti spazi aperti, si formano trombe d’aria significative. Ieri notte a scontrarsi la violenza del vento sono stati tre comuni del ferrarese, unitamente alle loro frazioni: Copparo, Fiscaglia e Tresignana.

Numerosi interventi delle forze dell’ordine, già sobbarcate dalla ripresa dopo la grandinata di sabato scorso, hanno scandito la notte. E in mezzo ai danni, che fossero più o meno gravi, quelli ad adoperarsi in prima persona sono stati anche i sindaci. Non solo per aiutare nel contingente, ma anche per tranquillizzare i cittadini e scandagliare già alcune soluzioni preventive.

"L’area più colpita è stata Ambrogio, dove un albero di una proprietà privata è caduto investendo una macchina – ha detto il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni –. Per fortuna il conducente non ha riportato ferite". "L’ufficio tecnico sta lavorando senza sosta per appurare l’esistenza di altri eventuali danni. Ho contattato il gestore Clara affinché pulisca le strade invase dai rami".

La prima cittadina di Tresignana, Laura Perelli, ha citato per primo il centro sportivo, dove la tensostruttura è rimasta per metà scoperta, la copertura portata via dalle raffiche di vento. "Il maltempo ha anche causato la caduta di diversi alberi – ha aggiunto –. Anche noi siamo in contatto con il personale dell’ufficio tecnico per reperire le ditte di messa in sicurezza". "La viabilità – ha specificato infine – è stata già ripristinata e per questo intendo ringraziare i vigili del fuoco e la protezione civile, ma non ultimi anche i cittadini per il loro aiuto".

Un invito ad assicurare le propre abitazioni arriva dal sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi, "come prevenzione ai danni al patrimonio". "Ieri sera (mercoledì sera, ndr) è scesa grandine grossa e copiosa – ha aggiunto –. Abbiamo allertato la Regione e la protezione civile, e siamo in attesa di un riscontro, soprattutto pequanto riguarda i danni ai terreni agricoli. Vista la vocazione del nostro territorio è un danno comune, che interessa tutti".

Jasmine Belabess