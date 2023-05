"Tanti sono i danni causati dalla guerra, occorre parlare di pace"

Approfondire il grande tema della pace sensibilizzando l’opinione pubblica e soprattutto i giovani. E’ questo uno dei principali obiettivi della Giornata "L’Europa per la pace", in programma in città il 10 maggio prossimo e presentata ieri mattina in Rettorato. Proprio il nostro ateneo è infatti fra gli organizzatori dell’articolato quanto atteso evento. La rettrice Laura Ramaciotti ha ricordato come l’iniziativa sia nata "da una proposta dei colleghi che si occupano di queste problematiche secondo un percorso scientifico e di ricerca". Della pace occorre parlare, ha aggiunto, perché il momento che stiamo vivendo non è positivo e i danni causati dalla guerra sono tanti: economici, morali, sociali. La giornata del 10 prevede un convegno in mattinata a laboratorio aperto, di piazza Verdi, con vari interventi fra i quali quello di Carlo Corazza (capo Ufficio Italia del parlamento europeo). Nel pomeriggio ci si sposterà a palazzo Costabili in via Voltapaletto con due sessioni: una dedicata a Europa, migrazioni e diritto internazionale, e l’altra al "gioco internazionale" collegato alla questione sociale in Europa. Di cultura del pacifismo hanno parlato, nella presentazione di ieri, i docenti di Unife Giuseppe Scandurra e Alfredo Mario Morelli. Il tema da tempo è dibattuto sia con molteplici associazioni fra cui quelle cattoliche, sia fra atenei. Ma nella cittadinanza e fra i giovani "non c’è una grande consapevolezza". Sono state coinvolte anche le scuole, tre istituti in particolare: l’Einaudi (splendide le cartoline realizzate dai ragazzi), il Roiti e il Carducci che, come ha affermato Rossella Zadro del Movimento federalista europeo, "porteranno un grande valore aggiunto". Del ruolo dell’Europa, che dovrebbe essere ben più incisivo se si trasformasse da Unione in Federazione, ha parlato la stessa Zadro, mentre Silvia Borelli e Sophia Salmaso del Centro documentazione sull’Unione europea dell’Università hanno ricordato le difficoltà che stanno vivendo i rifugiati, in particolare quelli ucraini; la risposta dell’Europa, hanno detto, troppo spesso è articolata in misure affrettate, assunte anche senza dibattito. Ci sono insomma troppe contraddizioni.

Alberto Lazzarini