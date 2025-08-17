"Tanti stranieri nelle campagne?. Il settore vive una crisi epocale"

Il segretario della Lega portuense, Massimo Contarini, aveva espresso delle critiche sui futuri investimenti a Gambulaga "Ai due laghi" e alla periferia di Portomaggiore, nell’ex stabilimento Colombani, che a suo dire trasformerebbe Portomaggiore in "un dormitorio"; considerazioni che hanno indignato l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti. "Prima di cercare di comprendere il futuro occorrerebbe provare ad interpretare il passato, e il percorso (anche sociologico) fatto fino ad oggi, che ha portato alla drastica riduzione della presenza degli italiani nella manodopera agricola, evitando di colpevolizzare indirettamente i produttori, che, immagino, sarebbero ben felici di avere alle proprie dipendenze propri connazionali". E spiega: "Si storce il naso se una grande azienda intende prevedere investimenti importanti sul territorio a favore anche dei propri futuri dipendenti, considerando questo come una sorta di favoreggiamento all’immigrazione e un contributo all’assopimento del tessuto sociale del nostro paese. Provando a rifuggire da un populismo che sarebbe anche troppo facile smontare, mi preme sottolineare che si dà per scontato che la manodopera agricola debba essere necessariamente straniera, anche se i dati effettivamente, restituiscono una presenza importante di lavoratori di origine non italiana. Ma occorre anche chiedersi il perché. Se si volge lo sguardo a trent’anni fa, la manodopera agricola era praticamente tutta italiana. Erano lavori stagionali che consentivano alle famiglie di avere integrazioni al mono-reddito sui quali in moltissimi facevano affidamento per arrivare più tranquilli alla fine dell’anno o per togliersi qualche sfizio". Cos’è cambiato allora? Belletti ha la risposta: "E’ cambiato anche il modo di fare agricoltura. Ci troviamo di fronte a una crisi epocale del settore frutticolo, con una riduzione di circa il 50% della superficie coltivata nella provincia di Ferrara negli ultimi dieci anni. Di conseguenza quel tipo di manodopera non serve quasi più. Ecco perché serve una manodopera non più stagionale, ma annuale, che evidentemente, anche per l’impegno fisico che richiede, non tutti gli italiani sono disposti a fare".

Franco Vanini