Tanti studenti alla cerimonia per le vittime della Shoah

Comacchio ha celebrato la Giornata della Memoria con una sentitissima cerimonia che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Comacchio e Porto Garibaldi. Nella giornata che ricorda le vittime della Shoah ed il sacrificio dei martiri per la Resistenza, Edgardo Fogli (medaglia d’oro al valore militare), Giuseppe Ghirardelli, Giovanni Farinelli e Vittorio Bulgarelli, fucilati dai nazifascisti il 29 Gennaio 1945, le iniziative - organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con Anpi Comacchio - hanno previsto un primo momento istituzionale al Parco della Resistenza, con la deposizione di una corona d’alloro nel 78° anniversario dell’eccidio del 29 Gennaio 1945 ed, a seguire, un incontro alla sala polivalente San Pietro di Palazzo Bellini dal titolo ‘La memoria nel presente, responsabilità per la pace’. "È stato davvero emozionante rincontrare i nostri ragazzi, qui, insieme, in un momento così importante per la nostra storia – ha commentato il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri – Mi interrogo spesso, soprattutto in occasione di eventi che coinvolgono gli studenti, sul modo più efficace per ‘fare memoria’: come spiegare ai ragazzi perché è giusto, anzi doveroso, rivivere quei tragici momenti e le dolorosissime ferite che hanno inferto. Oggi, vivere la Giornata della Memoria significa ripercorrere la storia, le decisioni prese e le tragiche conseguenze innescate. Ma comporta anche, contestualmente – ha proseguito il primo cittadino –, la capacità di saper coinvolgere i più giovani rappresentando loro il passato per far comprendere la lezione che contiene. Di questo ringrazio l’Associazione Anpi, il personale docente e gli istituti che hanno partecipato con impegno a questo momento di incontro e riflessione".

v. f.