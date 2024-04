"Tanti volti nuovi nella squadra. Siamo il cambiamento che serve"

A Copparo, ieri pomeriggio, si è tenuta la presentazione dei quattordici candidati alla carica di consigliere comunale della Lista civica Per Copparo – Fedozzi Sindaco. È stato proprio l’aspirante primo cittadino Luca Fedozzi ad introdurre i componenti della lista, i cui componenti "sono la vera novità di queste amministrative 2024 per il Comune di Copparo – ha affermato -. Sono veramente l’espressione della società civile e non dei partiti, sono facce nuove che si presentano con semplicità e chiarezza agli elettori. La Lista Civica Per Copparo – Fedozzi Sindaco si distingue infatti per attuare una strategia vincente: non ha una strategia. Mira ad ottenere consenso presentando proposte chiare, semplici ed attuabili. In questo sta la serietà di un programma: la sua fattibilità. Ed il presupposto di tutto ciò sta nella capacità di ascolto". Il candidato sindaco ha sottolineato come la proposta sia quella di "un’amministrazione nuova che prende in considerazione le opinioni e le esigenze della comunità locale, cercando di rispondere in modo efficace alle sue richieste, affrontando i problemi locali in modo diretto e concreto, cercando soluzioni pratiche e realizzabili. Non per fare necessariamente qualcosa di diverso "dagli altri", ma per fare ciò che serve nei limiti delle risorse disponibili. Ecco perché il nostro slogan è "il cambiamento che serve". E sembra proprio che i tempi siano maturi per questo cambiamento". A fare parte della lista sono Marco Gambetti, Francesca Buzzoni, Benvenuto Maran detto Enrico, Federica Marchesini, Gianluca Lazzari, Nicole Piva Tsafou, Sergio Vancini, Eva Mari, Maurizio Piva, Matteo Erli, Piero Babudro, Sabrina Boni, Ettore Cardillo e Vittorio Orlandini. Dunque, questi saranno i candidati consiglieri che accompagneranno Luca Fedozzi nella corsa verso le elezioni in programma il prossimo 8 e 9 giugno, con un programma che vede tra i punti principali: Laboratorio di governance, Scuola primaria h10, Anziani e partecipazione, Sicurezza come valore, Innovazione e facilitazione digitale, il Nuovo regolamento per il funzionamento dei comitati di frazione e la riorganizzazione dei servizi e delle funzioni comunali e dell’Unione ‘Terre e Fiumi’, "e molto altro", come riportato nella presentazione del candidato e della lista civica.

Valerio Franzoni