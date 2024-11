Targa e panchina rossa per Cloe: "Un monito contro ogni violenza"

RENAZZO

"E’ stata posata presso la panchina rossa del parco Mariella Balboni di Renazzo una poesia dedicata alla maestra Cloe Govoni, nel nono anniversario della sua scomparsa, l’11 novembre 2015, barbaramente assassinata in una delle pagine più cupe della nostra comunità". Ad annunciarlo è il vicesindaco Vito Salatiello, portando avanti l’idea di Marzia Melloni, artista renazzese ed ex alunna di Cloe e nel mese contro la violenza sulle donne. "L’iniziativa di è stata sostenuta dal Comune di Cento attraverso la posa della targhetta e alla presenza dei nipoti– dice - Il ricordo di Cloe vuole essere un monito contro ogni violenza. Ringrazio Marzia per aver proposto questa iniziativa che rappresenta proprio l’antidoto migliore contro la violenza in generale: quanto più le comunità sono coese, tanto meno c’è spazio per le più turpi intenzioni. Sostenendoci, ci proteggiamo a vicenda". Una maestra massacrata a 84 anni, in casa, durante una rapina e morta in ospedale dopo qualche giorno di agonia. Rapina durante la quale era stata violentemente malmenata anche la nuora. I carabinieri erano riusciti a individuare velocemente i responsabili, due rumeni fermati a Castelfranco: Leonard Veissel, poi condannato a 30 anni di carcere in via definitiva insieme a Florin Constantin Grumeza per il quale la Corte d’appello aveva poi ridotto la pena a 19 anni. "Un anno fa scrissi all’amministrazione per dare l’idea di una panchina rossa a Renazzo per ricordare i femminicidi e la nostra compaesana Cloe, vittima di un episodio così grave – dice Marzia Melloni – dopo l’arrivo della panchina rossa in estata, ora questa dedica, con qualche verso della mia poesia. Tra l’altro, io ero stata una sua allieva. La ricordo con tanto affetto, una maestra molto brava e attenta. Oltre al rapporto tra insegnante e alunna c’era anche un’amicizia tra mia madre e lei, nata dalla sua passione per le piante. Ci tenevo molto a questa panchina rossa per lei". E la voce di una parente. "Siamo contenti perché è un modo per ricordarla e monito perché queste cose non accadano più ma un po’ dispiaciuti perché sulla targa il nome non compare (sarà aggiunto nei prossimi giorni, ndr) – dice la nipote Carla Canettoli – di certo è una bella iniziativa perché Cloe era amata e stimata da tutto il paese, dedicando la vita all’insegnamento e al figlio. A 9 anni da quanto successo, se pensiamo alla condanna dei due responsabili, se verrà scontata potrebbe anche essere giusta ma di certo non esiste risarcimento per una morte così cruenta. Un ferita che in noi rimarrà per sempre".

Laura Guerra