‘Grande fratello’ su Ferrara: arrivano i ‘Targa system’. Cosa sono e come funzionano

Ferrara, 11 luglio 2023 – Telecamere e stretta sull’alcol. Sono le due armi che l’amministrazione mette in campo per contrastare criminalità e degrado in tutta la città, dalla zona Gad fino alle frazioni. Le prime sono una necessità sulla quale anche la questura ha insistito a lungo. Gli occhi elettronici sono infatti fondamentali sia per prevenire furti e altri reati, sia per individuare e incastrare i responsabili. A oggi, Ferrara è sprovvista di un efficace sistema di videosorveglianza. Gli occhi elettronici sono pochi e spesso inattivi. Ma le cose stanno per cambiare. Il Comune ha infatti lanciato un imponente piano per l’installazione di una sessantina di dispositivi (un investimento da oltre un milione cofinanziato dal ministero dell’Interno), che sta finalmente arrivando a un punto di svolta. Il primo passo avanti tangibile del maxi progetto lo si vedrà a settembre, quando verranno montate le prime telecamere Targa System. Si tratta di sistemi in grado di rilevare e analizzare le targhe degli automezzi, decisivi per intercettare chi entra ed esce dalla città per rubare o commettere altri illeciti. A quanto si apprende, i lavori sono già stati affidati all’azienda, mentre Lepida si occuperà della rete. I Targa system verranno piazzati nelle principali vie di accesso alla città, da via Pomposa a via Modena passando per via Padova, via Wagner, via Ravenna e via Arginone.

Per vedere completata l’opera con l’installazione delle telecamere di sorveglianza vere e proprie bisognerà invece attendere la fine dell’anno. Il piano, salvo intoppi, dovrebbe essere concluso e operativo entro la primavera del 2024. "Dopo la caserma della polizia locale, questo è il progetto più ambizioso sul fronte della sicurezza – è il commento del vicesindaco Nicola Lodi –. Mettiamo gli occhi su tutte le zone di Ferrara, dal centro alle frazioni. Sarà un deterrente anche per chi viene in città per commettere reati. Il piano ha avuto qualche rallentamento, ma ora ci siamo e saremo pronti nei tempi che ci eravamo prefissati".

L’altra faccia della medaglia è la stretta sull’alcol in zona stazione. Quella firmata ieri dal sindaco Alan Fabbri non è un’ordinanza assolutamente inedita, ma pone paletti più restrittivi rispetto a quelle degli anni scorsi, oltre ad ampliare ulteriormente le zone di influenza. L’atto del sindaco, in vigore da oggi e fino a lunedì 28 agosto, vieta il consumo di alcolici in strade, parchi e aree pubbliche dalle 18 alle 6 e il possesso di qualsiasi bevanda "contenuta in recipienti metallici, di vetro o di altro materiale rigido". A questo si aggiunge l’obbligo di chiusura dalle 21 alle 6 per i negozi di vicinato di tipo "alimentare e misto", il divieto di vendita di alcolici da asporto dalle 18 alle 6 (compresi i distributori automatici) e l’obbligo di chiusura dall’una alle 5 dei locali che somministrano alimenti e bevande. L’area interessata dalla stretta copre tutti i punti più critici del quartiere Giardino, allargandosi anche alle loro immediate vicinanze proprio per evitare, spiega Lodi, "che qualcuno compri da bere in altri luoghi per poi spostarsi nei parchi del Gad".

Il perimetro su cui è attiva l’ordinanza va da via Lucchesi a Porta Catena, passando per il piazzale della Stazione, via Ortigara, corso Isonzo, Rampari di San Paolo, viale IV Novembre, corso Piave e viale Belvedere. Insomma, tutte le aree più ‘calde’ del quartiere e quelle in cui, con l’arrivo dell’estate, tendono a moltiplicarsi le liti e gli episodi di degrado, molto spesso ‘amplificati’ proprio da qualche bicchiere di troppo.