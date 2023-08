"Tari e Imu alle stelle, siamo pronti a fare causa"

Proprio nei giorni scorsi erano con un gazebo ai lidi per raccogliere adesioni. Poi saranno a Estensi, a Pomposa. "Dobbiamo raccogliere sempre più persone attorno a noi, diventare più numerosi", spiega con decisione Andrea Scanavini, ingegnere, vicepresidente dell’associazione ProSecCa proprietari seconde case dei Lidi di Comacchio (il presidente è il professor Giancarlo Sartori).

"Per difendere le nostre istanze abbiamo bisogno di farci conoscere – ribadisce – avere 700 soci su un potenziale di oltre 40mila è ancora troppo poco". Davanti a loro ci sono battaglie molto impegnative, tra queste quella della Tari. "Nel comune di Comacchio – riprende – è altissima. Tra l’altro è minata da un vulnus. E faccio un esempio. Al lido degli Estensi ho un appartamento di 91 metri quadrati, ebbene proprio in base a questa dimensione sono costretto a pagare la Tari per sei persone. Un calcolo assurdo. A Jesolo hanno fatto causa al Comune proprio per questo motivo e l’hanno anche vinta. Ci stiamo confrontando con i nostri avvocati per vedere se è il caso di seguire questa strada e fare quindi causa al comune di Comacchio. Per far capire con un altro esempio quanto assurdo sia questo calcolo, faccio presente che pago a Padova, dove posseggo una casa di 200 metri quadrati, meno di quanto devo sborsare per l’immobile agli Estensi". Dalla Tari all’Imu. "Comacchio ha l’aliquota massima – sottolinea –. La prima città d’Italia per gli incassi legati all’Imu è Rimini, subito dopo viene Comacchio. Avevamo chiesto di formare una consulta fra Comune e rapressentanti dei proprietari di seconde case, è stata rifiutata dalla giunta".

m. b.