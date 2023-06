Tari, ecco i maxi sconti "Riduzioni fino al 22%"

COMACCHIO

"Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione - a larga maggioranza - del nuovo regolamento rifiuti. Un passaggio non solo formale ma sostanziale, perché porta con sé la riduzione di tutte le bollette dei cittadini: per utenze domestiche e non domestiche". A parlare è l’assessore del Comune di Comacchio, Antonio Cardi, che illustra le novità che derivano dal provvedimento che, nei giorni scorsi, è stato discusso in consiglio comunale. "Per le utenze domestiche il calo dei costi, dal primo gennaio 2023, è compreso tra il -5% fino al -9% - spiega Cardi - e comporta per il Comune di Comacchio l’applicazione delle tariffe domestiche più basse tra tutti i 19 Comuni soci di Clara spa. Per le utenze non domestiche il calo è variabile a seconda delle categorie e della tipologia di smaltimento e si spinge fino al 17% per gli alberghi con ristorante e al 22% per gli alberghi senza ristorante. L’applicazione di una scontistica così spinta è frutto di una precisa scelta politica dell’attuale amministrazione comunale: è da decenni che il settore alberghiero vive uno stato di crisi sul nostro territorio a cui la politica, fino ad oggi, aveva risposto con la solita ‘solidarietà a parole’, che per altro non si nega mai a nessuno visto che non costa nulla".

Come evidenziato dall’assessore, "questo intervento deve intendersi come il primo passaggio a cui dovrà seguire, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, anche una significativa riduzione dell’Imu per gli alberghi e se ci saranno spazi di manovra anche una riduzione della tariffa dell’acquedotto. Il sogno sarebbe quello di far rinascere il settore alberghiero, ma al momento ci si potrebbe ritenere soddisfatti da un semplice ‘arresto dell’emorragia’". E importanti novità sono in cantiere a partire dal prossimo anno, dove per i lidi è previsto il rinnovo totale dei cassonetti di raccolta. "Infine un pensiero per tutti ‘quelli che a Ravenna è meglio’ – conclude Cardi -: una coppia residente in un appartamento di 50 metri quadri a Comacchio avrà una Tari pari a 160 euro, mentre a Ravenna sarà 178 euro (+11%); una famiglia di 4 persone residente in un appartamento di 100 metri quadri a Comacchio avrà una Tari pari a 244 euro a fronte dei 270 euro (+11%) di Ravenna. Il tutto ovviamente al netto dell’Iva e dell’addizionale provinciale prevista. Ancora più accentuata la scontistica registrabile per gli alberghi senza ristorante che si attesta su un 66% in più riscontrabile a Ravenna, mentre per gli alberghi con ristorante si registra una maggiorazione del 13% in più a Ravenna. Purtroppo non è possibile effettuare il confronto con il Comune di Ferrara, che essendo privo di località balneari, adotta giustamente tutta un’altra logica nella gestione del servizio".

Valerio Franzoni