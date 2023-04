"Tari, i costi aziendali pesano sulla tariffa"

Su Clara anche il comune fa sentire la sua voce. "Purtroppo dobbiamo affermare di avere le tariffe Tari tra le più alte in regione – spiega il vicesindaco Salatiello –. In base ai metodi di calcolo attuali, i costi aziendali vengono riproiettati in tariffa, per evitare di creare quei buchi del passato che ancora oggi paghiamo. Sugli aumenti attuali, l’incremento è più evidente quest’anno in ragione del fatto che nel 2022 l’amministrazione potè intervenire con un abbattimento possibile da fondi covid allora spendibili". Anche il presidente del consiglio di Clara Annibale Cavallari replica alle polemiche sulla tariffa: "Entrando nel merito di quanto evidenziato è doveroso ricordare che la tariffa della raccolta dei rifiuti 2023, in estrema sintesi, è la ripartizione dei costi complessivi registrati nel Comune di Cento relativi al 2021. I costi complessivi del 2021 e 2022 da ribaltare nelle tariffe erano inferiori ai costi previsti del 2023 in quanto il Comune nel 2021 e 2022 ha contribuito con ingenti risorse finanziarie ad abbatterne l’importo per alleviare l’importo delle bollette ai propri Cittadini che uscivano da un periodo di pandemia e di crisi economica generalizzata. Tale aiuto finanziario non è più ripetibile dal Comune e il totale dei costi, pur in diminuzione rispetto agli anni precedenti, non permette di mantenere inalterate le tariffe".