Tari, il caso in Consiglio: "Ultimi controlli in corso"

Si torna a parlare di Tari. La tassa sulla raccolta dei rifiuti è ancora al centro dell’attenzione degli utenti e della politica per una mancata applicazione delle riduzioni dell’imposta, previste per chi risiede fuori zona o usufruisce della compostiera domestica per il conferimento dei residui alimentari. Della vicenda si è fatta carico Gabriella Azzalli di ‘Rinnovamento’. Nell’ultimo consiglio comunale, Azzalli ha chiesto lumi sullo stato dell’arte, entrando nel merito di quanto fatto sino a ora per sanare le 1.408 posizioni coinvolte, e porre rimedio alla "svista" cagionata da Sorit, il nuovo gestore del servizio che è subentrato a Soelia. In risposta ha preso la parola l’assessore Nadia Cai, che ne ha raccontato le origini, individuando poi disguidi e soluzioni adottate. Cai conferma che tutto è nato da "un errore informatico: da uno sbaglio nella trasmissione dati tra Soelia, che non ha responsabilità, e Sorit che ha appunto preso il posto di Soelia". Indice puntato dunque sulla società subentrante, che non avrebbe aggiornato gli archivi. Perciò gli elementi inseriti nella nuova banca dati erano privi delle esenzioni contrattuali. Da qui Cai ha elencato una serie di contromisure adottate per ovviare al danno. Tra i numeri spicca quello dei 139 nuovi avvisi, con gli importi giustamente rettificati, inviati ai contribuenti e da loro già pagati, chi con compensazioni, chi con rimborsi diretti in bolletta cui son state applicate le agevolazioni del caso. Sono invece in fase finale gli ultimi controlli e ricognizioni in collaborazione con l’anagrafe municipale. "Fermo restando – aggiunge Cai – che gli uffici di Soelia rimangono ancora a disposizione per raccogliere ulteriori segnalazioni, non è vero che in anni precedenti anche Soelia non avrebbe applicato tali riduzioni".

Nando Magnani