"Tari seconda casa, ingiusta e inaccettabile. Pronti alle vie legali"

"Tari ingiusta e il sindaco Negri ha detto no alla nostra proposta di una consulta per migliorare il dialogo con l’amministrazione". Così commenta l’ultimo consiglio comunale Il presidente di Pro.Sec.Ca (proprietari seconde case) Giancarlo Sartori. "Nell’ultima seduta in municipio di Comacchio – prosegue – durante il quale il sindaco Negri ha risposto a una interrogazione del consigliere Bruno Calderoni (Fdi) riguardo alla richiesta della nostra associazione Pro.Sec.Ca. per l’istituzione di una consulta del turismo residenziale, che permetta ai proprietari delle seconde case di avere un rapporto istituzionale con le amministrazioni comunali di qualunque colore esse siano. Tra l’altro l’art. 64 dello Statuto del Comune di Comacchio prevede la possibilità di istituire consulte per argomenti di particolare interesse".

E aggiunge: "Tale proposta è stata per l’ennesima volta rifiutata dal sindaco Negri senza però indicare i veri motivi di tale decisione. Il primo cittadino ha detto no alla possibilità di rendere istituzionale il rapporto tra portatori di interesse come i proprietari di seconda casa e l’Amministrazione comunale. Le motivazioni del sindaco non hanno toccato neanche di striscio il cuore del problema, ovvero riconoscere in modo formale l’esistenza e il ruolo di un gruppo specifico di cittadini italiani e il connesso, forte impatto sulle dinamiche economiche della città e che non può più ’accontentarsi’ di essere ricevuta dal sindaco o chi per esso, previo appuntamento. Serve invece uno strumento che ufficializzi l’esistenza di ProSecCa, ne vagli le proposte mettendole a Sistema, nell’interesse della cittadinanza tutta, residente e non residente". Sartori non si arrende: "ProSecCa non demorde, anzi si attiverà legalmente anche sul fronte Tari la cui discrezionalità di applicazione, in un clima tariffario generale infuocato non può più essere tollerata. La nostra associazione nasce dopo lo straordinario sviluppo edilizio dagli anni ‘70 in poi, ha quindi oggettivamente mutato l’economia di Comacchio rendendo centrale il turismo rispetto alla tradizionale pesca e agricoltura. Si tratta di un fenomeno rilevante che ha spinto chi ha fatto un investimento immobiliare ai Lidi a riunirsi in associazione per sollecitare adeguate infrastrutture".