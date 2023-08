Tariffa rifiuti per le imprese In arrivo sgravi fino al 100%

BONDENO

Cinquanta mila euro di agevolazioni per il pagamento della tariffa rifiuti, la Tarip, per le piccole attività commerciali delle frazioni con meno di mille abitanti che avranno sgravi fino al 100% e altre percentuali per le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le scuole private, le comunità terapeutiche. L’ha deciso il consiglio comunale giovedì scorso.

"Un sostegno diretto e concreto che consente di ridurre in maniera significativa o totale il pagamento della tariffa rifiuti per chi ha attività o associazioni sul territorio di Bondeno – spiega il sindaco Simone Saletti, –. I piccoli esercizi commerciali frazionali, ad esempio, conducono un lavoro prezioso per i residenti dei centri abitati, spesso distanti dal Capoluogo. Le associazioni poi svolgono un ruolo importante nell’aggregazione e nella partecipazione alla vita comunitaria".

Resta fuori la frazione di Scortichino: "Dall’anno prossimo – sottolinea il sindaco –, l’obiettivo comune è quello di arrivare ad includere nella lista della attività frazionali da sostenere anche quelle della frazione di Scortichino, nonostante l’abitato sia al di sopra dei mille abitanti. Anche in questa realtà, infatti, anno dopo anno il commercio è sempre più legato a logiche locali anziché sovra-territoriali, e per questo il nostro impegno per l’anno prossimo è orientato in questa direzione". Complessivamente, le agevolazioni ammontano a oltre 50 mila euro e comprendono un sostegno pari al 100% dell’importo annuale dovuto per i piccoli esercizi commerciali, ovvero esercizi di vicinato con una superficie inferiore a 250 metri quadrati e ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande nelle frazioni con meno di mille abitanti, gli enti morali di diritto privato, le associazioni Onlus di rilevanza nazionale, per gli edifici di pertinenza a quelli di culto escluse le abitazioni. "Inoltre, riceveranno un sostegno al pagamento della Tarip pari al 50% - spiega l’assessore alle attività produttive e all’Associazionismo, Michele Sartini - le associazioni iscritte negli appositi registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, le scuole private, le comunità terapeutiche gestite da associazioni senza scopo di lucro.

