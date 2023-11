"Tariffe invariate per le famiglie. Così abbattiamo i costi per tutti"

Continua l’impegno del Comune nel sostegno dei cittadini e delle famiglie per quanto concerne l’abbattimento dei costi delle tariffe di alcuni servizi essenziali. Si tratta ad esempio dell’asilo nido, della refezione e del trasporto scolastico, dell’utilizzo delle palestre, del trasporto sociale, dei centri diurni e così via. Sono i servizi a domanda individuale stabiliti dal Comune, per i quali l’Ente ha stabilito una percentuale media di copertura dei costi pari al 65%. "Si tratta di un’azione concreta che grazie al nostro efficiente bilancio permette di mantenere estremamente calmierate, oltre che invariate rispetto allo scorso anno, le tariffe di importanti servizi alla popolazione – sottolinea il primo cittadino, Simone Saletti –: basti pensare che i costi per l’asilo nido sono coperti dal Comune per il 59%, percentuale che si mantiene alta al 53% per quanto riguarda la refezione scolastica e si aggira al di sopra dell’80% nei trasporti scolastici. Anche nello sport il sostegno del Comune è impattante, con oltre il 75% di copertura dei costi per le associazioni nell’utilizzo delle palestre. Queste percentuali, nella pratica, si traducono in effettivi costi ridotti per ciascuna famiglia – spiega ancora il sindaco –: ad esempio, un pasto completo nella scuola primaria non costa oltre 5,50 euro, ma con gli scaglioni Isee la refezione arriva anche a ridursi fino a 2,35 euro. Allo stesso modo, il trasporto scolastico comunale per l’intero anno di studio non costa più di 320 euro a utente, una cifra estremamente calmierata che tuttavia comprende anche l’apprezzato servizio ’porta a porta’ di presa in carico e ritorno degli studenti". Complessivamente, le spese del prossimo anno per i servizi a domanda individuale ammonteranno a circa 2 milioni e 216 mila euro, dei quali il Comune coprirà 1 milione 440 mila euro.