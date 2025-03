Tariffe rifiuti più alte. Rete Civica interroga

Le tariffe dei rifiuti nel distretto sud-est ferrarese sono tra le più alte della regione e in particolare a Codigoro, dove due persone residenti in un alloggio a Codigoro pagano 31 euro al mese per il servizio di raccolta rifiuti, gestito da Clara S.p.A., mentre in altri comuni della regione il medesimo servizio, gestito da altre realtà è significativamente più basso e la quota può scendere, ad esempio fino a 12 euro.

Su questo si focalizza un’interrogazione dei consiglieri di Rete Civica Marco Mastacchi (primo

firmatario) ed Elena Ugolini, che evidenziano come i costi sostenuti dai cittadini di Codigoro, dove il servizio è gestito da Clara S.p.A., siano significativamente più alti rispetto ad altri comuni della regione, gestiti da diverse società come Geovest e sollecitano la Giunta regionale ad intervenire per una riduzione delle tariffe.