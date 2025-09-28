"Tariffe rifiuti, serve più confronto per bilanciare i costi crescenti"

Dopo l’incontro fra due cittadini, il sindaco di Codigoro Alice Zanardi, il vice Francesco Fabbri e il presidente di Clara Annibale Cavallari, Paolo Succi Leonelli il responsabile distretto Sud Est Cisl pensionati da Argenta a Goro, propone un altro incontro sul tema dei rifiuti, "ma allargato alle forze sociali e chi rappresenta gli anziani, visto l’alto costo che sono chiamati a pagare per quel servizio. Davvero un peccato – aggiunge – non poterne dibattere magari in consigli comunali aperti a tutta la popolazione, pur rispettando l’impegno di due cittadini, in qualità di membri della comunità di Codigoro, ma senza alcun ruolo di rappresentanza ufficiale. Tuttavia mi farò carico al più presto di una richiesta in tal senso, sperando di trovare la stessa disponibilità". Succi evidenzia come l’iniziativa abbia rappresentato un’importante occasione di confronto diretto, durante la quale la comunità ha potuto esporre proposte e dialogare su soluzioni concrete per migliorare la qualità del servizio e, al tempo stesso, contenere i costi crescenti.

"I due aspetti, il caro vita da un lato e la necessità di mantenere i bilanci in equilibrio dall’altro – precisa – rendono infatti ancora più urgente la ricerca di soluzioni condivise". Sull’incontro pubblicizzato sui social l’esponente sindacale chiede si possa arrivare ad una maggior precisione del calcolo del "rifiuto medio pro capite", ossia il peso complessivo dei rifiuti prodotti in un anno diviso per il numero di abitanti. "Un indicatore che può trasformarsi in una regola semplice e chiara: meglio differenzio, meno consumo e più risparmio, mentre meno differenzio, più consumo e più spesa. Credo debba essere il primo passo per arrivare poi a una tariffa personalizzata che partirà appena il consiglio comunale potrà riunirsi e approvare la relativa delibera. La principale criticità, però, rimane la gestione del rifiuto indifferenziato che, senza un’efficace e capillare sensibilizzazione, rischia di compromettere l’intero sistema".

cla. casta.