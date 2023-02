Tarip e premi in consiglio comunale

BONDENO

Unidici gli argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Bondeno (in foto il sindaco Simone Saletti), convocato per martedì prossimo alle 21. La seduta sarà aperta dalla surroga del consigliere comunale Federico Casari, che si è dimesso, e la convalida dell’ingresso nell’assise al suo posto di Tisbe Ferrari. Seguirà la premiazione per meriti sportivi dell’Asd Hockey club di Bondeno, e l’individuazione delle misure a sostegno per il pagamento della Tarip a varie categorie di utenze interessate dalla chiusura del ponte Rana. In elenco anche la ratifica della delibera di Giunta sull’affidamento del servizio di tutoraggio dei minori. Gli amministratori saranno chiamati ad approvare anche la Convenzione fra l’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e il Comune per l’affidamento del servizio di difensore civico regionale.